Нижнетагильский Роспотребнадзор получил аппарат для тестирования на COVID-19

В Нижнем Тагиле лаборатория вирусологии Роспотребнадзора получила в подарок новое оборудование, сообщает пресс-служба ЕВРАЗа.

ЕВРАЗ передал в распоряжение медиков автоматическую станцию KingFisherFlex-96 и детектирующий амплификатор «ДТпрайм». Аппарат используется для анализа и выделения ДНК при проведении полимеразной цепной реакции. Благодаря автоматическому режиму, процедура проведения исследования исключит человеческий фактор и в два раза ускорит процесс. Для защиты медицинских сотрудников от заражения оборудование снабжено защитным экраном. Напомним, новосибирский НИИ «Вектор», разработавший вторую российскую вакцину от COVID-19, построит в Екатеринбурге лабораторию по изучению вирусов, в том числа опсаных, таких как оспа, чума и эбола. На строительство выделено 372 миллиона рублей. В Екатеринбурге на постройку лаборатории вирусологии потратят 372 миллиона рублей

