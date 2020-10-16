Нижнетагильский Роспотребнадзор получил аппарат для тестирования на COVID-19

Напомним, новосибирский НИИ «Вектор», разработавший вторую российскую вакцину от COVID-19, построит в Екатеринбурге лабораторию по изучению вирусов, в том числа опсаных, таких как оспа, чума и эбола. На строительство выделено 372 миллиона рублей.