Нижнетагильский Роспотребнадзор получил аппарат для тестирования на COVID-19

ЕВРАЗ передал в распоряжение медиков автоматическую станцию KingFisherFlex-96 и детектирующий амплификатор «ДТпрайм». Аппарат используется для анализа и выделения ДНК при проведении полимеразной цепной реакции.
Благодаря автоматическому режиму, процедура проведения исследования исключит человеческий фактор и в два раза ускорит процесс. Для защиты медицинских сотрудников от заражения оборудование снабжено защитным экраном.
Напомним, новосибирский НИИ «Вектор», разработавший вторую российскую вакцину от COVID-19, построит в Екатеринбурге лабораторию по изучению вирусов, в том числа опсаных, таких как оспа, чума и эбола. На строительство выделено 372 миллиона рублей.