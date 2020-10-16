Нижнетагильский Роспотребнадзор получил аппарат для тестирования на COVID-19

Нижнетагильский Роспотребнадзор получил аппарат для тестирования на COVID-19

Сегодня, 16:07ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле лаборатория вирусологии Роспотребнадзора получила в подарок новое оборудование, сообщает пресс-служба ЕВРАЗа.

ЕВРАЗ передал в распоряжение медиков автоматическую станцию KingFisherFlex-96 и детектирующий амплификатор «ДТпрайм». Аппарат используется для анализа и выделения ДНК при проведении полимеразной цепной реакции.

Благодаря автоматическому режиму, процедура проведения исследования исключит человеческий фактор и в два раза ускорит процесс. Для защиты медицинских сотрудников от заражения оборудование снабжено защитным экраном.

Напомним, новосибирский НИИ «Вектор», разработавший вторую российскую вакцину от COVID-19, построит в Екатеринбурге лабораторию по изучению вирусов, в том числа опсаных, таких как оспа, чума и эбола. На строительство выделено 372 миллиона рублей.

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