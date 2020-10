В Нижнем Тагиле все больше детей-аллергиков. Причин тому немало, в том числе и плохая экология. При этом на весь город всего четыре детских врача-аллерголога. Как медики успевают принять всех пациентов, с какими сложностями сталкиваются и как сохранить здоровье ребенка — в материале TagilCity.ru.

16 октября в России празднуется день аллерголога. Накануне профессионального праздника журналист TagilCity.ru взял интервью у аллерголога-иммунолога Владимира Морозова. Когда вы решили стать аллергологом и почему? Наверно, где-то через год после окончания института. Будучи врачом-ординатором пульмонологического отделения второй детской больницы, наша заведующая — Светлана Брезгина предложила мне проспециализироваться по пульмонологии или иммунологии. На тот момент мне больше пульмонология нравилась. В общем, я решил, что лишняя специальность не повредит и после этого собственно двинулся этим путем. Согласно трудовой книжке, получается, работаю по специальности с 2003 года. За это время ни разу не хотелось уволиться? Нет, у меня желания такого не появлялось ни разу. Прямо совсем уволиться. Одно время было, в 1997–1998 году, когда зарплату задерживали. Тогда были мысли поменять вообще, в принципе, профессию, специальность. А сейчас вас устраивает заработная плата? Знаете, в общем-то у меня дочь взрослая, она сама работает. У меня все, что для жизни нужно — есть. В общем-то сейчас меня устраивает. Конечно, хотелось бы больше. Расскажите, как проходит ваш рабочий день? Как, наверное, у всех узких специалистов. Прихожу утром в поликлинику, в восемь утра у нас начинается прием. Рабочий день у меня заканчивается, согласно табелю, в 15.06. Все время рабочее у нас занято приемами. Много пациентов приходят на прием? Это зависит от разных обстоятельств. Вот сейчас конкретно в связи с пандемией коронавируса мы вынуждены были удлинить время приема, для того, чтобы наши пациенты в коридорах не толпились, не скапливались. Поэтому сейчас количество человек меньше. Сейчас у нас 12-13 человек принимать получается. Еще двое докторов у нас 65 плюс, они пока не имеют возможности принимать. С какими проблемами обращаются чаще всего? Люди с жалобами на аллергии, в первую очередь. Она может по-разному проявляться, то есть, это могут быть какие-то кожные симптомы, высыпания, кашель, насморк. Поскольку я не просто аллерголог, а еще и иммунолог, обращаются дети, которые часто заболевают. Также точно ко мне могут послать ребенка, например, другие узкие специалисты, для решения вопроса о его вакцинации, с какими-то хроническими заболеваниями. Ну и, естественно, дети, которым диагностируется астма, потом диспансерное наблюдение мы осуществляем. Photo: pixabay.com В чем причина появления аллергии у детей? На самом деле причин достаточно много. Частично это генетические, наследственные проблемы. Но у нас, в 21 веке, очень усилилось влияние факторов окружающей среды, то есть, это экология, промышленные выбросы, видоизменяющиеся инфекции, вирусные инфекции. Под их влиянием генотип человека меняется, и появляются заболевания, которых не было у предшествующих поколений, в том числе аллергические. Детей достаточно много сейчас приходит, у которых ни мамы, ни папы, ни бабушки, ни дедушки не болели. Согласно рекомендациям медиков, чтобы ребенок не болел, его надо хотя бы раз в год вывозить на отдых. Что делать, если такой возможности нет? Как это компенсировать? Просто выезжать за город, в лес, гулять зимой на лыжах или даже просто так. Есть у нас гало-, спелеокамера в городе и не одна, и не две. Пожалуйста, можно туда сходить. Заниматься спортом. Да есть возможности на самом деле. Необязательно куда-то прямо далеко ездить и не обязательно для этого огромные финансовые вложения. Было бы желание и время у родителей. Photo: pixabay.com А у вас есть какой-то личный рецепт, чтобы быть здоровым? В первую очередь, хорошее настроение. По возможности доброжелательное отношение к окружающим людям. Это просто из личного опыта знаю, если начинаю нервничать или злиться, я очень быстро могу заболеть. Есть ли какие-то сложности, с которыми приходится сталкиваться? Не всегда встречаю понимание со стороны родителей. Когда начинаешь объяснять, например, особенности диеты, поведения. О том, что нужно, например, убирать животных из дома. В основном такие сложности. Как находите контакт в таких случаях? Это зависит от категории пациентов. У меня есть, например, дети, которые проходят лечение аллергенами. Я, в частности, лечу аллергенами сублингвальными — это капли подъязычные, которые кладутся под язык. Лечение это проводится длительное время и требует более пристального наблюдения. Связь с родителями я поддерживаю более-менее постоянно. Если у детей какие-то проблемы возникают во время лечения, родители имеют возможность ко мне обратиться напрямую, в основном через мессенджеры. Что касается самих родителей, это зависит от того, с чем ребенок. Если дети с бронхиальной астмой, которая наблюдается годами, естественно, что они мне становятся небезразличными людьми, более близкими, скажем так. А в системе здравоохранения по вашему, есть ли проблемы? Например, введение общей, единой по всей России электронной базы медицинской документации, то есть, электронные истории болезней, единая база анализов. Я не могу узнать, с чем ребенок приходил ко мне, например, три года назад, у меня нет результатов анализов. Если бы я мог зайти в эту базу, достать оттуда всю информацию и также свой прием туда же занести, это был бы идеальный вариант. И со страховыми компаниями, которые требуют на проверку наши документы. Мы вынуждены писать на бумаге, делать копии, оригиналы отдавать родителям, копии оставлять у себя. Все это копится. Это очень неудобно. Если бы была, например, эта общая электронная база, то компании точно также могли бы доставать оттуда все эти наши приемы, проверять нас. У меня вот такое пожелание серьезное. Это очень существенно бы на наше качество работы повлияло. Photo: pixabay.com Как известно, в Нижнем Тагиле работает не так много аллергологов, несмотря на то, что детей с соответствующими заболеваниями становится больше. Почему так происходит? Аллерголог — это не невролог, не хирург, это не настолько массово распространенная специальность. А у нас есть некие нормативы, которые установлены федеральным министерством, сколько требуется аллергологов на определенное количество населения, то есть у нас детских четыре на целый город. Чем Вы любите заниматься в свободное время? Конечно, у меня есть семья. У меня есть престарелая матушка, которая требует внимания. У нас есть сад. Я люблю читать. Я люблю бывать на природе, если получается, конечно. Спорт, нет. Я не спортсмен, если честно. Спорт — по телевизору. У вас есть свой девиз, миссия? Основной принцип, которым я руководствуюсь в профессии, это принцип Гиппократа: «Не навреди».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter