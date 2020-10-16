На снижение выбросов в Нижнем Тагиле выделен почти миллиард рублей

Напомним, редакция TagilCity.ru начнет производить замеры концентрации вредных веществ по направлениям: содержание диоксиды азота и серы, сероводорода, синильной кислоты и формальдегида. Газоанализатор поступил уже поступил в редакцию и имеет все необходимые разрешающие документы и сведения о поверке.