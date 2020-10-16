На снижение выбросов в Нижнем Тагиле выделен почти миллиард рублей

На снижение выбросов в Нижнем Тагиле выделен почти миллиард рублей

Сегодня, 18:52ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В рамках нацпроекта «Экология» Нижнему Тагилу в 2020 выделен 951 миллион рублей, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Средства распределены между тремя крупнейшими промышленными предприятиями города. В совокупности на их долю приходится 90% вредных выбросов, рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

На НТМК ведется работа по улучшению качества газовой и пылевой очистки доменного, конвертерного, прокатного, коксохимического и вспомогательного производств. Новое оборудование также внедряется на ВГОКе и УВЗ.

Благодаря комплексу мероприятий, количество выбросов в атмосферу сократилось на 90 тонн. Президент РФ Владимир Путин распорядился о снижении загрязнения окружающей среды на 20% к 2024 году.

Напомним, редакция TagilCity.ru начнет производить замеры концентрации вредных веществ по направлениям: содержание диоксиды азота и серы, сероводорода, синильной кислоты и формальдегида. Газоанализатор поступил уже поступил в редакцию и имеет все необходимые разрешающие документы и сведения о поверке.

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