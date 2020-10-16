На Урале против мужа партийной чиновницы возбудили дело за гонки и драку

На Урале против мужа партийной чиновницы возбудили дело за гонки и драку

Сегодня, 10:44ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Первоуральске против мужа главы местного отделения «Единой России» возбудили административное производство за драку и гонку, сообщает Е1.

Мужчина быстро ехал на своем внедорожнике, все это заснял местный житель, который решил сообщить водителю, что такие гонки противозаконны.

По словам автора ролика, он решил сделать замечание, а после этого вызвать ГИБДД. В итоге, муж чиновницы напал на него, это видели его несовершеннолетние дети.

На меня завели уголовное дело по ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью). У него легкий вред здоровью, а у меня без вреда. Ко мне приходили мириться, сказали, что если не заберу заявление, то посадят на восемь лет. Я не согласился на такой мир,написал мужчина.

Сама чиновница подтвердила, что в конфликте действительно участвовал ее муж. Она говорит, что эта информация не касается ее. Женщина подала заявление в прокуратуру о защите чести и достоинства депутата

Тот человек, который эту информацию распространял, убрал ее с сайта, она (информация) на сегодняшний день незаконна,сказала она.

По словам женщины, в ситуации на видео «не было конфликта», а человек, который подошел к ее мужу, сам спровоцировал драку.

Как сообщает пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, по факту причинения побоев полиция возбудила административное производство, оно направлено на рассмотрение в суд.

Сотрудники ОВД Первоуральска также собрали необходимые материалы по факту оскорблений и направили их для принятия решения по компетенции в прокуратуру,рассказал Горелых.

В отношении мужчины, сделавшим замечание водителю, возбудили уголовное дело по статье «Причинение легкого вреда здоровью».

Напомним, 11 октября в Каменске-Уральском ночью патрульные ДПС гонялись за пьяным водителем "ГАЗели".

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