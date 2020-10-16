На Урале проводят проверку из-за массового складирования трупов на полу морга

Как сообщает «Новое издание», по словам директора УМК «Обряд» Дмитрия Киреева, из-за проверки на коронавирус процедура вскрытия затягивается и родственники не могут забрать тело умершего в течение четырех-шести дней. Издание пишет, в морге не хватает носилок и свободных холодильников, что несет за собой деформацию тела. Также директор подчеркнул, что с подобной ситуацией больница уже сталкивалась в июле этого года, когда было зафиксировано большое число смертей от коронавирусной инфекции.