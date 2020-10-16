Некоторым знакам зодиака следует успокоиться 17 октября

Дева

Не требуйте от себя слишком многого. Вы будете очень остро реагировать на каждую вашу неудачу. Постарайтесь немного остыть и посмотреть на ситуацию со стороны. Не всегда вы виноваты в оплошностях, часто это просто влияние обстоятельства. Расслабится помогут массажные процедуры или визит к косметологу. Постарайтесь провести свободное время в приятной компании друзей. В отношениях со второй половинкой не следует принимать кардинальных решений. Отложите это на другой день.