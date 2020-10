В Екатеринбурге правоохранительные органы задержали мужчин, подозреваемых в ограблении в районе Кольцово, сообщает Е1.

Информацию также подтвердил глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых. В общей сложности мужчинами было похищено 30 миллионов рублей. Напомним, 21 ноября 2019 года на привокзальной площади аэропорта Кольцово произошло нападение на курьера. Неизвестные, угрожая огнестрельным оружием, незаконно завладели 30 миллионами рублей. Курьер выжил, но получил ранения. Выжил, но получил ранения: в Кольцово ограбили курьера на 30 миллионов рублей

