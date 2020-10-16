«Пятёрочка» стала самым востребованным брендом в пандемию

Аналитики говорят, что в ситуации распространения коронавируса и даже после спада пандемии россияне стали намного больше времени проводить дома с семьей или друзьями. Это привело к росту спроса на услугу доставки продуктов из магазина. Конечно, она не была новой для российского рынка, но во время карантина ее популярность заметно выросла.