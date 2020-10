«Пятёрочка» стала самым востребованным брендом в пандемию

Масштабное исследование консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) и исследовательского холдинга «Ромир» показало, что во время карантина торговая сеть «Пятерочка» стала самым востребованным брендом среди россиян. Известный ритейлер обошел в рейтинге «Сбер» и YouTube.

Управляющий директор и партнер BCG Иван Котов рассказал, что некоторые торговые марки во время пандемии смогли добиться большого расположения своих клиентов, передает eg.ru. Так, по словам Котова, розничная сеть «Пятерочка» оказалась самым любимым брендом на карантине. Аналитики говорят, что в ситуации распространения коронавируса и даже после спада пандемии россияне стали намного больше времени проводить дома с семьей или друзьями. Это привело к росту спроса на услугу доставки продуктов из магазина. Конечно, она не была новой для российского рынка, но во время карантина ее популярность заметно выросла. Еще в 2019 году руководство «Пятерочки» прогнозировало рост процента потребления готовой еды (вне дома плюс доставка) в России. Оно отмечало, что в США число таких покупателей составляет 50%, а в России только десять. Поэтому в начале карантина 2020 года, когда люди ушли на самоизоляцию и в стране начал расти спрос на дистанционные сервисы, торговая сеть смогла оперативно организовать курьерскую доставку. Это позволило людям с комфортом пережить длительное времяпрепровождение в «четырех стенах» в городе и на даче. Сегодня потребители также стараются избегать мест большого скопления людей из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. Поэтому удаленные сервисы будут все больше и больше востребованы. Как рассказал гендиректор «Пятерочки» Сергей Гончаров, компания проделала огромную работу для обеспечения безопасности при поставках продукции и в сами магазины. По его словам, ритейлер будет делать все возможное, чтобы закрепить статус любимого бренда.

