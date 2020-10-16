Свердловский министр образования заявил о возможном продлении каникул из-за COVID-19

Свердловский министр образования заявил о возможном продлении каникул из-за COVID-19

Сегодня, 19:39ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области осенние каникулы для школьников могут быть продлены из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил министр образования региона Юрий Биктуганов в ходе брифинга.

Он отметил, что все зависит от ситуации с заболеваемостью в ближайшие две недели.

Мы заранее предупредим родителей. Но, прежде всего, этот вопрос будет предметом обсуждения на региональном штабе,сказал министр.

Он подчеркнул, что каникулы начнутся вовремя, в день, который утвержден в школах. Для учреждений, которые учатся по четвертям, каникулы начнутся 26 октября.

Ранее министр также заявил, что при развитии заболеваемости в сторону увеличения, будет рассматриваться вопрос о переводе всех школ на дистанционное обучение.

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