Свердловский министр образования заявил о возможном продлении каникул из-за COVID-19

В Свердловской области осенние каникулы для школьников могут быть продлены из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил министр образования региона Юрий Биктуганов в ходе брифинга.

Он отметил, что все зависит от ситуации с заболеваемостью в ближайшие две недели. Мы заранее предупредим родителей. Но, прежде всего, этот вопрос будет предметом обсуждения на региональном штабе,сказал министр. Он подчеркнул, что каникулы начнутся вовремя, в день, который утвержден в школах. Для учреждений, которые учатся по четвертям, каникулы начнутся 26 октября. Ранее министр также заявил, что при развитии заболеваемости в сторону увеличения, будет рассматриваться вопрос о переводе всех школ на дистанционное обучение.

