Тюмень прошла в полуфинал «Дебатла», выиграв спор о высшем образовании

Диспутный клуб «Дебатл» начал серию ¼ финала: в первой игре встретились команды Оренбурга и Тюмени. Первые, напомним, в предыдущем раунде обыграли волгоградцев, а тюменцы оказались сильнее оппонентов из Нижнего Тагила.

Тема диспута была обозначена как «Высшее образование или навыки?»: участникам необходимо было аргументировать, так ли значимо обладание дипломом того или вуза само по себе или всему необходимому можно научиться самостоятельно. Оренбуржцы под руководством капитана Михаила Кузнецова отстаивали позицию, что в обучении главное мотивация к знаниям, и неважно где получать их — в большом здании вуза или у себя на ноутбуке. С развитием интернет-технологий возможности дистанционного образования становятся как никогда актуальны, особенно с наступлением пандемии. Мотивация — движущая сила, которая заставляет нас что-то делать, достигать поставленные цели. Неважно, где человек находится, он может научиться всему, что захочет. Работодателю зачастую сейчас не принципиально, в каком именно формате человек получил образование, тем более в дипломе это не указывается,так представила позицию участник команды Екатерина Немцева. Она добавила, что зачастую абитуриент идет в тот или иной вуз только потому, что так родители захотели или «так положено», а потом получает диплом «для галочки» и не работает по специальности. Капитан Тюмени Алексей Ларионов подчеркнул, что образование — это не только диплом, который становится пропуском на рынке труда. Классический вуз не выпускает специалиста как такового, а формирует кругозор, готовит к жизни в обществе в целом. Так, в программу входит множество предметов, общих для студентов всех направлений вуза: философия, социология, право и пр. Классическая педагогика уже много лет базируется на трех китах — знания, умения, навыки, в соответствии с этим принципом формируются все методические материалы. Это говорит нам о том, что одних только навыков недостаточно, чтобы быть компетентным. В том числе одним из результатов является «умение учиться»,высказался представитель Тюмени. По словам Алексея Ларионова, очень важно, что классический вуз вводит студента в профессиональное сообщество, где он пересекается с будущими коллегами, преподавателями, усваивает нормы, принятые в этом кругу. Во втором раунде по регламенту ведущий испытывал команды своими вопросами. Тюменцам предстояло ответить, не слишком ли общее образование дают сейчас вузы, учитывая все более узкую специализацию навыков в той или иной профессии? Ведь в результате часто может получиться так, что студент разбирается во всем понемногу и ни в чем по большому счёту. Оренбургу предстояло порассуждать, не вызовет ли увлечение отдельными навыками появления огромного количества невежд, не владеющих всей широтой профессии. В завершающем раунде оппоненты пытались поставить друг друга в тупик, задавая вопросы по услышанным ими аргументам противоположной команды. Представители Оренбурга поинтересовались в ответ на тезис о формировании широкого кругозора — почему во всем мире повсеместно делается упор на узкую специализацию? Тюмень, в свою очередь, задалась проблемой верификации навыков, полученных самостоятельно — как отметил Алексей Ларионов, ему «не хотелось бы лечь под нож хирургу, который прочитал учебник и проконсультировался на форуме». Арбитры по итогу игры отдали предпочтение Тюмени — 58 баллов против 53 у Оренбурга. Первые набрали 19 баллов за аргументацию, 19 за полемические умения и 20 за артистизм. У вторых оценки составили соответственно 18, 18 и 17 баллов. Полностью оценки экспертов можно посмотреть здесь (комментарий начальника отдела пресс-службы Волгоградского государственного университета Виктора Винькова) и здесь (комментарий муниципального депутата 72-го округа Санкт-Петербурга Олега Соколова) В полуфинале Тюмень встретится с победителем пары Омск-Белгород. Подробный список всех участников, расписание игр и правила «Дебатла» можно посмотреть на странице проекта. Video: YouTube-канал "Город55"

