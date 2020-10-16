В 2021 году 31 декабря объявлено выходным днем

В 2021 году 31 декабря объявлено выходным днем

Сегодня, 12:16ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В 2021 году 31 декабря будет выходным днем. Соответствующее постановление о переносе выходных подписал глава правительства Российской федерации Михаил Мишустин.

В документе указано, что в новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Из-за того, что это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября и пятницу, 31 декабря.

Также в новом году нерабочая суббота, 20 февраля переносится на понедельник, 22 февраля. Таким образом у россиян будет три выходных подряд с 21 по 23 февраля.

Всего в 2021 году жителей России ждут семь праздничных выходных. Новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января. Затем россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля и с 6 по 8 марта. В мае нерабочими будут дни с 1 по 3 число, а также с 8 по 10. В июне праздники продлятся с 12 по 14 число, в ноябре — с 4 по 7 число.

График праздничных выходных дней на 2021 год формировался с учетом интересов организаций и разных категорий жителей страны.

Напомним, министерство труда снова предложило сделать в России 31 декабря выходным днем.

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