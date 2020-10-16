В Госдуме нашли способ популяризации раздельного сбора мусора

Он считает, что если человек сортирует мусор, доставляя его на переработку, то он должен платить меньше.
NEWS.ru пишет, что депутат также предложил стимулировать губернаторов на строительство предприятий по переработке отходов. С его слов, необходимо финансово сопровождать инвестпроекты по возведению заводов глубокой переработки. Нужно использовать технологии замкнутого цикла, а не желание отдельных участников рынка и чиновников создать новую свалку.
Отмечается, что ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить вспомогательного рода средства для вывоза бытовых отходов еще девяти отечественным регионам.