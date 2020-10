В Госдуме нашли способ популяризации раздельного сбора мусора

Председатель комитета Государственной думы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов выступил с идеей о мотивировании жителей России на раздельный сбор мусора скидкой по оплате услуг по обращению с отходами.

Он считает, что если человек сортирует мусор, доставляя его на переработку, то он должен платить меньше. NEWS.ru пишет, что депутат также предложил стимулировать губернаторов на строительство предприятий по переработке отходов. С его слов, необходимо финансово сопровождать инвестпроекты по возведению заводов глубокой переработки. Нужно использовать технологии замкнутого цикла, а не желание отдельных участников рынка и чиновников создать новую свалку. Отмечается, что ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить вспомогательного рода средства для вывоза бытовых отходов еще девяти отечественным регионам.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter