В Госдуме нашли способ популяризации раздельного сбора мусора

В Госдуме нашли способ популяризации раздельного сбора мусора

Сегодня, 15:52ОбществоPhoto: pixabay.com
Председатель комитета Государственной думы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов выступил с идеей о мотивировании жителей России на раздельный сбор мусора скидкой по оплате услуг по обращению с отходами.

Он считает, что если человек сортирует мусор, доставляя его на переработку, то он должен платить меньше.

NEWS.ru пишет, что депутат также предложил стимулировать губернаторов на строительство предприятий по переработке отходов. С его слов, необходимо финансово сопровождать инвестпроекты по возведению заводов глубокой переработки. Нужно использовать технологии замкнутого цикла, а не желание отдельных участников рынка и чиновников создать новую свалку.

Отмечается, что ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить вспомогательного рода средства для вывоза бытовых отходов еще девяти отечественным регионам.

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