В Госдуме нашли способ популяризации раздельного сбора мусора

NEWS.ru пишет, что депутат также предложил стимулировать губернаторов на строительство предприятий по переработке отходов. С его слов, необходимо финансово сопровождать инвестпроекты по возведению заводов глубокой переработки. Нужно использовать технологии замкнутого цикла, а не желание отдельных участников рынка и чиновников создать новую свалку.