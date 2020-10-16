В Нижнем Тагиле школу № 85 планируется планируется открыть к концу года

Напомним, в конце августа в здании школы уже была начата чистовая отделка. Строители начали клеить и красить обои, облицовывать стены плиткой, а также улучшили системы освещения и вентиляции. Окна в здании установили по новым стандартам с фрамугами. Каждый класс оформлен в разном дизайне, а цветовые гаммы подобраны в зависимости от возраста детей. Чем они старше, тем темнее цвета. В классах планируется установить интерактивные и обычные доски. Кроме того, в школе появится собственная лаборатория по робототехнике. В конце сентября начались работы по благоустройству стадиона. Их планируется завершить к середине октября.