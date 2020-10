В Нижний Тагил приедет свердловский министр транспорта и дорожного хозяйства Старков

20 октября в Нижний Тагил приедет министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев в ходе пресс-тура по объектам, которые строятся в рамках национальных проектов.

Он посетит открытие моста на пересечении улиц Серова и Мира, а также проверит реализацию проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По словам Пинаева, все работы в рамках реализации проекта были выполнены в полном объеме и в срок. Городу Было выделено 125 миллионов рублей на ремонт пяти дополнительных дорог. Работы по улице Серова мы заканчиваем во вторник, в это время торжественно пройдут КАМАЗы в сопровождении общественников, мотоциклистов, водителей,говорит Пинаев. Также он отметил, что в истории Нижнего Тагила такого дорожного строительства никогда не было, за два года сделали 52 дороги. Независимая саратовская компания «Инфраструктура», которая проверяла качество дорог, не нашла серьезных недостатков. Напомним, самым крупным объектом, отремонтированным по проекту БКАД, стал Уральский проспект, на ремонт потрачено 100 миллионов рублей. В Нижнем Тагиле на самом крупном объекте БКАД этого года выкладывают асфальт

