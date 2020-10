В Свердловской области реорганизовали под больных COVID-19 ЦРБ Богдановича, соответствующий указ подписал глава министерства здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Медицинским учреждением будет выделено 50 мест для размещения заразившихся коронавирусом. В общей сложности в регионе насчитывается 7401 койко-место для «ковидных» пациентов. Напомним, в конце сентября был усилен надзор за размещением больных COVID-19. Была создана группа наблюдателей, в которую каждые три часа будет поступать информация о свободных койках. Обращать внимание будут и на сообщения СМИ. В Свердловской области усилят контроль за госпитализацией пациентов с COVID-19

