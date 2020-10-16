В Свердловской области на карантин закрыто более 450 классов из-за COVID-19

В Свердловской области на карантин закрыто более 450 классов из-за COVID-19

Сегодня, 16:01ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области число классов, закрытых на карантин из-за выявления коронавируса, увеличилось с конца сентября более чем на 100, сообщает «Интерфакс Урал».

По словам министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова, все школы региона работают в очном режиме.

Если вчера было 442 класса, которые были выведены на карантин с связи с коронавирусной инфекцией на дистанционную форму обучения, то на сегодняшний день у нас 462 класса,говорит министр.

Он отмечает, что одна школа Екатеринбурга закрыта по причине ОРВИ и гриппа.

По данным на 28 сентября, которые приводил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram, из-за COVID-19 на карантин был закрыт 321 класс, 300 классов были закрыты из-за ОРВИ и гриппа.

Биктуганов отметил, что в регионе фиксируются случаи закрытия детских садов из-за выявленных случаев коронавируса или ОРВИ.

Мы выводим на карантин и на дистанционное образование даже по каждому одному случаю, выявленному в классе или группе, для того, чтобы локализовать, чтобы не было распространения инфекции среди школьников, педагогов, воспитателей,сказал Биктуганов.

Напомним, в Свердловской области снова растет заболеваемость коронавирусом. С начала пандемии по данным оперштаба заразились 32 193 человека.

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