В Свердловской области самая высокая смертность от коронавируса в УрФО

В Свердловской области самая высокая смертность от коронавируса в УрФО

Сегодня, 11:44ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области летальность заболевших коронавирусом составляет 2,1% от числа заболевших, сообщает URA.RU.

Это превышает показатель Тюменской области больше чем в четыре раза, там умерли 0,45% заболевших.

На втором месте по смертности находится Курганская область, там летальность от COVID-19 достигла 1,13%. На Ямале, в пересчете на численность населения, заболевших больше — 3,2% от числа всего населения, а летальность составляет 0,6%. Почти такой же показатель в Челябинской области и Югре — 0,81% и 0,82% соответственно.

Свердловская область находится на 14 месте среди субъектов РФ по показателю смертности от коронавируса. В среднем по РФ этот показатель составляет 1,73%.

Напомним, в Свердловской области с начала пандемии коронавирус выявили у 31 974 человек, скончались от инфекции 672 свердловчанина.

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