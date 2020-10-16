«Выгоняют на улицу»: на Урале мамы детей-инвалидов сообщают о закрытии медцентра

Поставили перед фактом. Не понимаю почему не отменили заранее. Мой ребенок с аутизмом, для эффективности надо пройти минимум семь процедур. Ребенку так сложно адаптироваться, едва научились сидеть во время лечебных мероприятий. Очень обидно, пожаловалась женщина.