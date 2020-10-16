«Выгоняют на улицу»: на Урале мамы детей-инвалидов сообщают о закрытии медцентра

«Выгоняют на улицу»: на Урале мамы детей-инвалидов сообщают о закрытии медцентра

Сегодня, 14:19ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Родители детей-инвалидов жалуются, что реабилитационный центр под Екатеринбургом отдают под размещение контактировавших с коронавирусными больными, пишет E1.

Родители пациентов центра «Луч» под Сысертью, рассказали, что их попросили освободить палаты в течение дня, так как помещение отдают под обсерватор.

Детей-инвалидов выгоняют на улицу. Даже минимальный курс процедур не прошли, рассказала мама одного из детей.

Другая родительница поделилась, что заехали они только 12 октября. Прошли четыре из десяти реабилитационных процедуры, когда их начали торопить с отъездом.

Поставили перед фактом. Не понимаю почему не отменили заранее. Мой ребенок с аутизмом, для эффективности надо пройти минимум семь процедур. Ребенку так сложно адаптироваться, едва научились сидеть во время лечебных мероприятий. Очень обидно, пожаловалась женщина.

Официального подтверждения данной информации не получено. По данным издания, документ о реорганизации медицинского центра реабилитации «Луч» находятся на подписании у министра здравоохранения Свердловской области.

Напомним, 13 октября об открытии обсерваторов в регионе сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

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