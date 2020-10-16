Выигравший 50 миллионов в лотерею свердловский пенсионер отдал приз внучке

Выигравший 50 миллионов в лотерею свердловский пенсионер отдал приз внучке

Сегодня, 13:10ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Пенсионер из Артемовского отдал своей внучке выигрыш в лотерею в размере 50,6 миллионов рублей, пишет ИА «Все новости».

Дедушка два десятка лет участвовал в розыгрышах. Иногда я покупаю лотерейные билеты ему в подарок. По выходным он всегда смотрит трансляцию розыгрыша и зачеркивает цифры. Иногда связывается со мной и просит проверить результат через интернет, поделилась свердловчанка.

Родственники хранили в тайне выигрыш и планировали собрать всех членов семьи, чтобы сообщить радостную новость. Теперь обладательница счастливого билета планирует разделить деньги между родственниками.

Напомним, пожилой мужчина выиграл в лотерею «Столото». На почте рассказали, что он является постоянным клиентом, на раньше никогда не получал таких крупных призов.

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