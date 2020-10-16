Выигравший 50 миллионов в лотерею свердловский пенсионер отдал приз внучке

Дедушка два десятка лет участвовал в розыгрышах. Иногда я покупаю лотерейные билеты ему в подарок. По выходным он всегда смотрит трансляцию розыгрыша и зачеркивает цифры. Иногда связывается со мной и просит проверить результат через интернет, поделилась свердловчанка.