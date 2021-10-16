Детали исчезновения школьницы и загадочный пожар. Итоги дня в Свердловской области

Управляющий сетью квартирных гостиниц раскрыл подробности по делу об изнасиловании трех школьниц на съемной квартире в Екатеринбурге. Инцидент произошел в трехкомнатных апартаментах на улице Малышева. По словам управляющего, вечером соседи пожаловались на шум из квартиры. Прибывший мужчина заметил, что гости были в состоянии легкого опьянения. Рано утром полицейские изъяли постельное белье, полотенца, ключи и брелок. Как стало известно, в ванной оказалась сломана дверь, а также трубка домофона.
Прилетевшие из Антальи в Екатеринбург уральцы час не могли попасть в аэропорт. Это произошло из-за того, что одному из пассажиров стало плохо. Когда самолет приземлился, бортпроводники попросили пассажиров оставаться на своих местах и вызвали медиков. Им объяснили, что Роспотребнадзор не дает разрешение на выход из самолета. Также к воздушному судну прибыла полиция, которая забрала «на беседу» возмущавшегося мужчину. Вскоре начали выпускать остальных прилетевших.
Стали известны подробности исчезновения в поселке Шаля 17-летней Камилы Атаджановой. Девочка пропала 13 октября, когда возвращалась из школы домой. По словам подруги брата Камилы, последний раз ее видели учителя и одноклассники. Предполагается, что она села к кому-то в машину, либо ее туда затащили насильно. С собой у девочки не было телефона. Теперь ее поисками занимаются полиция и волонтеры.
Отдел надзорной деятельности передал материалы в полицию по делу о пожаре в Нижнем Тагиле, где в пустой квартире горели вещи. Инцидент произошел 1 октября ночью в квартире на Ленинградском проспекте, 9. Там воспламенилось кресло на площади три квадратных метра, однако прибывшие спасатели увидели, что в помещении никого нет. При этом окно оказалось разбито. Также кто-то открыл шкафы и разбросал вещи, словно что-то искал.