Детали исчезновения школьницы и загадочный пожар. Итоги дня в Свердловской области

Стали известны подробности исчезновения в поселке Шаля 17-летней Камилы Атаджановой. Девочка пропала 13 октября, когда возвращалась из школы домой. По словам подруги брата Камилы, последний раз ее видели учителя и одноклассники. Предполагается, что она села к кому-то в машину, либо ее туда затащили насильно. С собой у девочки не было телефона. Теперь ее поисками занимаются полиция и волонтеры.