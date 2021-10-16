Неизвестные переименовывают школы Нижнего Тагила на Google Maps

Неизвестные переименовывают школы Нижнего Тагила на Google Maps
Неизвестные переименовывают школы Нижнего Тагила на Google Maps
Сегодня, 13:47ОбществоФото: Google.Maps
У нескольких школ Нижнего Тагила появились новые названия на картах Google. Некоторым из них неизвестные присвоили безобидные имена, некоторым — неприличные.

Так, школы № 45 и 33 носят названия Михаила Фреде. Мишка Фредди — популярный персонаж из хоррор-игры, он стал мемом. Школе № 30 присвоили имя Веткаса, школа № 69 стала школой НОД, НОЗ и НОК, а школа № 48 носит имя Артура Пирожкова. Некоторые учебные заведения названы неприличными мемами.

Фото:скриншот google.maps

Похожая ситуация наблюдается и в Екатеринбурге. Там появились школы имени рыбки, певца Гоги Карабахского и другие.

По словам специалистов Google Maps, исправить информацию об учебном заведении может любой пользователь, после редакторы могут это исправить, пишет Е1.

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