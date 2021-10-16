Неизвестные переименовывают школы Нижнего Тагила на Google Maps

Так, школы № 45 и 33 носят названия Михаила Фреде. Мишка Фредди — популярный персонаж из хоррор-игры, он стал мемом. Школе № 30 присвоили имя Веткаса, школа № 69 стала школой НОД, НОЗ и НОК, а школа № 48 носит имя Артура Пирожкова. Некоторые учебные заведения названы неприличными мемами.