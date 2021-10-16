Семья из Тагила со скандалами делит детей, пособия и квартиру после смерти матери

Не отнять, над квартирой, как и над Сергеем, потрудились: он старался сдержано общаться, а внешний вид кухни после июньской плесени и вовсе убеждал в опрятности обитателя. Однако, когда мы начинали вглядываться, то снова проступали шероховатости. Пока Сергей рассказывал о сложностях в отношениях с сестрами умершей жены и планах на будущее с сыновьями, котенок как ни в чем не бывало справлял малую нужду прямо в кухонную раковину. Хозяин квартиры был увлечен беседой с журналистом о горе-родственниках и не заметил этого. Не выходили из головы и недавние крики с трубой в руке — слишком яркая сцена, чтобы затереть ее помытыми полами.