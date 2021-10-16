Сохранить старинную шахту в Нижнем Тагиле хотят власти Свердловской области

Сохранить старинную шахту в Нижнем Тагиле хотят власти Свердловской области
Сохранить старинную шахту в Нижнем Тагиле хотят власти Свердловской области
Сегодня, 18:40ОбществоФото: pixabay
На данный момент свердловские власти проводят переговоры с собственником шахты, расположенной в Нижнем Тагиле. Они хотят сохранить ее в качестве объекта культуры и туризма.

По словам министра культуры региона Светланы Учайкиной, реализация идеи во многом зависит от желания собственника. Планируется, что шахта не будет затоплена по окончании работ, а ее представят как памятник горному делу на Урале. Учайкина допускает, что это — единственный в России памятник данного горного дела. Также сохранение шахты поможет развитию внутреннего туризма, сообщает ТАСС.

Отмечается, что по требованиям безопасности шахту необходимо затопить, однако власти хотят приложить все усилия для того, чтобы этого избежать. На данный момент шахта действующая, но до выработки осталось два года.

Напомним, на территории Свердловской области планируется тестирование туристического маршрута, который носит название «Демидовский маршрут». Предполагается, что данный маршрут станет брендовым.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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