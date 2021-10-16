Спор вокруг площадки для выгула собак за ДК «Юбилейный» возник в Нижнем Тагиле

Спор вокруг площадки для выгула собак за ДК «Юбилейный» возник в Нижнем Тагиле
Спор вокруг площадки для выгула собак за ДК «Юбилейный» возник в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:54ОбществоФото: pixabay.com
Жители Нижнего Тагила не могут прийти к единому мнению о том, нужно ли обустраивать площадку для выгула собак в сквере за ДК «Юбилейный». Об этом рассказал глава города Владислав Пинаев во время круглого стола.

На выездных совещаниях мэр встречался с тагильчанами, которые высказывают абсолютно разные точки зрения на такое благоустройство. Жители близлежащих домов, посетители парка и собаководы не могут прийти к единому мнению о том, нужна ли площадка в парке за дворцом.

У нас даже материалы все закуплены для собачьей площадки. Одни говорят, надо построить площадку для выгула, другие говорят — не вздумайте этого делать. Эти разногласия в обществе никак не решить, они были, есть и будут, рассказал глава города редакции TagilCity.ru.

Изначально площадка для выгула собак была предусмотрена со стороны улицы Красноармейская в проекте по благоустройству за дворцом культуры «Юбилейный». Вопрос о необходимости ее обустройства пытаются решить местные жители и администрация Нижнего Тагила.

Напомним, 16 сентября был торжественно открыт реконструированный парк за ДК «Юбилейный». Работы проводились в рамках нацпроекта «Жилье городская среда». На мероприятии присутствовали Владислав Пинаев и министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Площадь выполненных работ составила более 4 гектаров, на них было выделено 71,3 миллиона рублей.

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