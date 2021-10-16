Второй благотворительный концерт в поддержку онкобольных музыкантов пройдет в Тагиле

24 октября в тагильском Музее изобразительных искусств пройдет благотворительный концерт «Будем жить! Камерная версия». Средства будут собирать на лечение создателя первого в городе камерного оркестра Дмитрия Давыдова. У него диагностирован рак гортани третьей стадии.

На концерте будут звучать камерная музыка, музыкальные инструменты, хоровое и сольное пение. Участие примут известные исполнители Нижнего Тагила Наталья Воронина, инструментальный дуэт «Милонга», ансамбли «Классика-микс», «Лира» и другие музыканты. Сейчас музыкант находится на реабилитации в клинике им. Блохина в Москве. Ему провели операцию, но не исключено, что понадобится еще одна из-за осложнений. Дальнейшее лечение может обойтись в сумму около 200 тысяч рублей, через соцсети удалось привлечь 150 тысяч рублей. Дмитрий Иванович много и щедро дарил свой талант людям. Сейчас он нуждается в нашей поддержке. Проведена операция, но высока вероятность повторной, рассказал редакции TagilCity.ru зять Дмитрия Давыдова, участник инструментального дуэта «Милонга» Виктор Гусак. Дмитрий Давыдов реализовал в Нижнем Тагиле несколько крупных творческих проектов. Он создал Детский музыкальный театр для дошкольников, создал цикл «Молодые таланты России», был инициатором проведения музыкальных салонов в Нижнетагильском колледже искусств, сообщили редакции в союзе журналистов Нижнего Тагила. Мы участвовали в концерте в поддержку барда Владислава Шадрина. И дальше будем петь, чтобы радовать публику, помогать, как можем, тем, кто дорог нам, нашему слушателю, нашему городу, рассказала руководитель ансамблей «Классика-микс» и «Лира» Юлия Авраменко. Фото: Союз журналистов Нижнего Тагила Напомним, 8 октября в тагильском Городском дворце молодежи прошел трехчасовой благотворительный концерт по сбору средств барду Владиславу Шадрину, у которого диагностирован рак желудка четвертой стадии. На мероприятии удалось собрать около 120 тысяч рублей. В марафоне участвовали исполнители авторской песни, эстрадные и хоровые коллективы, а также актеры Драмтеатра.

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