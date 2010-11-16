38 «бесправных» и пьяных водителей погибло с начала года на Среднем Урале

Средний их возраст - от 20 до 30 лет. Как сообщили Город ФМ в пресс-службе управления ГИБДД ГУВД, всего в течение 2010 года на Среднем Урале по вине пьяных водителей произошло 370 ДТП, в которых погибло 47 человек и 620 получили травмы. За 10 месяцев этого года инспекторы задержали более 18 тысяч человек, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.