На Гальянке трамвай сбил пьяного мужчину
16 ноября 2010, 16:46Общество
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На Уральском проспекте трамвай № 17 сбил пешехода. ДТП произошло сегодня вечером около 18.00.
По свидетельству очевидцев, пожилой мужчина был пьян и нес с собойбутылку водки.Известно, что ему разрезало стопу. На место происшествия прибыли двемашины скорой помощи, в том числе реанимационная, и сотрудники ГИБДД.
Причины ДТП уточняются.
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