Названы самые необычные хобби миллиардеров
Журнал Forbes назвал самые нетривиальные увлечения миллиардеров.
Так, известный представитель клана Рокфеллеров Дэвид коллекционируетжуков. В его коллекции есть и уникальный вид жука-скарабея,обожествленного египетскими фараонами. Открытому Дэвидом жесткокрыломуприсвоено даже имя Рокфеллеров - Diplotaxis rockefelleri.
Необычное хобби у банкира Клемми Дайксона Спэнглера, которому, вчастности, принадлежит весомый пакет акций в Bank of America. Он любиткоротать досуг, починяя старинные часы. Миллиардер утверждает, чтопредпочитает компанию старинных механических часов, нежели людей,которые так непостоянны и непредсказуемы.
Миллиардер Гордон Гетти бросил нефтяной бизнес, чтобы сосредоточитьвремя и силы на сочинении опер. Свое самое известное произведение онназвал по имени шекспировского персонажа «Фальстаф». По данным издания,миллиардер уже поставил свою оперу с Российским национальным оркестром,сообщает РИА Новости.