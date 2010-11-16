Названы самые необычные хобби миллиардеров

Так, известный представитель клана Рокфеллеров Дэвид коллекционируетжуков. В его коллекции есть и уникальный вид жука-скарабея,обожествленного египетскими фараонами. Открытому Дэвидом жесткокрыломуприсвоено даже имя Рокфеллеров - Diplotaxis rockefelleri.

Необычное хобби у банкира Клемми Дайксона Спэнглера, которому, вчастности, принадлежит весомый пакет акций в Bank of America. Он любиткоротать досуг, починяя старинные часы. Миллиардер утверждает, чтопредпочитает компанию старинных механических часов, нежели людей,которые так непостоянны и непредсказуемы.