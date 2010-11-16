Памятник рок-музыканту Виктору Цою установили в Барнауле
16 ноября 2010, 07:49Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Памятник легендарному рок-музыканту и лидеру группы «Кино» Виктору Цою официально откроют в Барнауле 20 ноября.
Памятник поставлен в центре города напротив здания местнойпедагогической академии. Средства на его возведение собирали всем миром,сообщает ТАСС УРАЛ.
Памятник музыканту, по данным «Фонда памяти Виктора Цоя», в ближайшеевремя также планируют установить в Санкт-Петербурге. Хотя попостановлению правительства города устанавливать памятники в Петербургеможно только через 30 лет после смерти человека, губернатор ВалентинаМатвиенко в порядке исключения дала разрешение на установку памятникаВиктору Цою.
В данное время есть два памятных объекта, связанных с Цоем. На местегибели музыканта в Латвии на 35-м км шоссе Слока - Талси установленапамятная стела, в Москве поклонники музыканта собираются у «Стены Цоя» вКривоарбатском переулке.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей