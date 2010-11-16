Патриарх наградил Орденом гендиректора корпорации «УВЗ» Олега Сиенко
16 ноября 2010, 08:34Общество
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14 ноября Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил генеральному директору корпорации «УВЗ» Олегу Сиенко Орден святого преподобного Серафима Саровского II степени.
Об этом сообщает пресс-служба «УВЗ». Вручение произошло после окончанияБожественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.
Во время визита Святейшего Патриарха в Свердловскую область в апреле2010 года Русской православной церкви был передан в дар Храм ДмитрияДонского в Нижнем Тагиле, построенный «Уралвагонзаводом» у проходнойпредприятия.
Орденом Серафима Саровского награждаются иерархи, клирики,монашествующие, миряне. Основанием для награждения является особый вкладв дело возрождения монастырей, храмов, пастырскую ицерковно-общественную деятельность.
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