Патриарх наградил Орденом гендиректора корпорации «УВЗ» Олега Сиенко

Об этом сообщает пресс-служба «УВЗ». Вручение произошло после окончанияБожественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

Во время визита Святейшего Патриарха в Свердловскую область в апреле2010 года Русской православной церкви был передан в дар Храм ДмитрияДонского в Нижнем Тагиле, построенный «Уралвагонзаводом» у проходнойпредприятия.