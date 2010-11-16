Сайт Нижнего Тагила в зоне РФ появится к концу ноября

Правилами приоритетной регистрации доменов в зоне РФ не было предусмотрено привилегий для администраций муниципальных образований. Разработчики положения объяснили это тем, что в стране слишком много городов с совпадающими названиями. Но в связи с тем, что от органов муниципальной власти поступило множество заявлений о резервировании доменов, было решено изменить. Регламент регистрации доменного имени. Теперь доменное имя снимается с аукциона и передаётся муниципалитету, если от его администрации поступит заявление на доменное имя, совпадающее с названием города, отмечает УрБК. В результате с аукциона уже было снято несколько доменов, в том числе и нижнийтагил.рф. Домен уже передан муниципалитету. На нём будет располагаться официальный сайт Нижнего Тагила, аналогичный том, который находится по адресу ntagil.org, рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в администрации города. Он появится, как планируется, к концу месяца.