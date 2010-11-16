Сотрудникам минобороны начальство запрещает курить

В министерстве, главкоматах и штабах объявлен соответствующий приказСердюкова, сообщает « Российская газета ». А чтобы офицеры и генералы незабывали о запрете, его копии развешаны в коридорах военного ведомства.

Кроме того, министр распорядился ликвидировать в помещениях специальныекурительные комнаты. Курильщики теперь будут вынуждены «дымить» на улицев строго отведенных для этого местах. Нарушителям грозят выговор и дажелишение части премиальных выплат.