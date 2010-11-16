Сотрудникам минобороны начальство запрещает курить
16 ноября 2010, 08:57ОбществоОльга
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Министр обороны Анатолий Сердюков объявил запрет на курение в армейских зданиях.
В министерстве, главкоматах и штабах объявлен соответствующий приказСердюкова, сообщает «Российская газета». А чтобы офицеры и генералы незабывали о запрете, его копии развешаны в коридорах военного ведомства.
Кроме того, министр распорядился ликвидировать в помещениях специальныекурительные комнаты. Курильщики теперь будут вынуждены «дымить» на улицев строго отведенных для этого местах. Нарушителям грозят выговор и дажелишение части премиальных выплат.
Ранее министр обороны Анатолий Сердюков ввел обязательные для офицеров игенералов занятия физкультурой.
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