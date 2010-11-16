Тагильчанину в пицце попался кусок стекла
16 ноября 2010, 10:07ОбществоОльга
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В одной из тагильских пиццерий посетителю принесли пиццу с куском стекла.
Тагильчанин Максим К. так изрезал свой язык, что две недели не могнормально разговаривать.Он подал иск на кафе, потребовав заплатить ему за моральный вред 50тысяч рублей.
Этот суд мужчина выиграл, кафе обязали выдатьпострадавшему компенсацию. Правда – не пятьдесят, а всего пять тысячрублей, пишет «Комсомольская правда».
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