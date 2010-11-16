Уполномоченный по правам ребенка получит особый статус
16 ноября 2010, 16:59ОбществоАнка
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Свердловского уполномоченного по правам ребенка наделят особым государственным статусом.
Такую инициативу сегодня рассмотрят депутаты областной думы. Проектом закона предполагается учреждение отдельного аппарата с возложенными на него соответствующими функциями. Кроме того, предлагается привлечь уполномоченного по правам ребенка к межрегиональному взаимодействию и сотрудничеству с другими регионами России. Изменения в первую очередь направлены на повышение эффективности работы органов государственной власти и общественности в вопросе защиты прав детей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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