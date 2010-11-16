В Асбесте призывник дал взятку, чтобы его взяли в армию
16 ноября 2010, 07:30Общество
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Заведующий психиатрическим отделением ГУЗ «Психиатрическая больница №9» города Асбеста предстанет перед судом за получение взятки от 19-летнего юноши, который мечтал пойти служить в армию, несмотря на имеющееся у него психическое заболевание, сообщает «УралПолит.Ru».
Психиатр был задержан с поличным при получении от призывника денежныхсредств в сумме 15 тысяч рублей. За эти деньги врач должен был внестификтивные данные в акт исследования состояния здоровья призывника,сообщает пресс-служба СК СКП.
Призывник должен был предоставить 30 тысяч, но собрал только 15 и решилсообщить о вымогательстве взятки в правоохранительные органы.В настоящее время идет расследование уголовного дела.
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