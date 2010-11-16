В Екатеринбурге светофоры разрисовали конопляными листьями

Рисунки появились на зеленых линзах светофора. Хулиганы нанесли рисунки,по всей видимости, при помощи трафарета.Сейчас почти все разрисованные светофоры приведены в должный вид.

«Всесветофоры работают в исправном состоянии, краска, нанесенная хулиганами,стерта», - рассказали в мэрии города, пообещав не допустить подобноговпредь.