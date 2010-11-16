В Екатеринбурге светофоры разрисовали конопляными листьями
16 ноября 2010, 11:57ОбществоОльга
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В ночь на 15 ноября неизвестные разрисовали светофоры в Екатеринбурге конопляными листьями.
Рисунки появились на зеленых линзах светофора. Хулиганы нанесли рисунки,по всей видимости, при помощи трафарета.Сейчас почти все разрисованные светофоры приведены в должный вид.
«Всесветофоры работают в исправном состоянии, краска, нанесенная хулиганами,стерта», - рассказали в мэрии города, пообещав не допустить подобноговпредь.
Зеленый лист марихуаны в молодежной субкультуре символизируетдопустимость употребления каннабиоидов и протест против уголовногопреследования людей, курящих «травку», сообщает Лента.ру.
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