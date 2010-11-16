Владимир Путин прилетит на Средний Урал
Премьер-министр РФ Владимир Путин в четверг, 18 ноября, посетит Первоуральск и Верхнюю Пышму.
Премьер-министр откроет электросталеплавильныйкомплекс Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) и посетит Уральскийзавод железнодорожного машиностроения (УЗЖМ).
УЗЖМ займется сборкой нового электропоезда Desiro («Ласточка») немецкогоконцерна Siemens, сообщает «УралПолит.Ru».Объем инвестиций в выпуск Desiro в России оценивается предварительно в100-150 млн евро. «Ласточки», в частности, будут использованы длядоставки гостей Олимпиады в Сочи. Заметим, Владимир Путин уже был наУЖЗМ в декабре 2009 года.
По неофициальной информации, Владимира Путина в поездке на УЗЖМ будетсопровождать президент РЖД Владимир Якунин. Планируется, что РЖД,концерн Siemens и ОАО «Синара – транспортные машины» подпишуттрехстороннее соглашение о создании в Верхней Пышме инжиниринговогоцентра.