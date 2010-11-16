Владимир Путин прилетит на Средний Урал

УЗЖМ займется сборкой нового электропоезда Desiro («Ласточка») немецкогоконцерна Siemens, сообщает «УралПолит.Ru».Объем инвестиций в выпуск Desiro в России оценивается предварительно в100-150 млн евро. «Ласточки», в частности, будут использованы длядоставки гостей Олимпиады в Сочи. Заметим, Владимир Путин уже был наУЖЗМ в декабре 2009 года.