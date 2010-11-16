Водитель, сбивший вчера двух пожилых людей, оказался милиционером

Их сбил автомобиль. 78-милетний мужчина погиб, женщина, его ровесница, отделалась ушибами. Как рассказал ДжастМедиа пресс-секретарь ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых, водителем автомобиля оказался сотрудник ОБЭП Ленинского ОВД города. 24-летний лейтенант направлялся в Центр профессиональной подготовки на учебу и находился в форменном обмундировании. «Проведенная проверка установила, что милиционер был трезв»,— сообщил Валерий Горелых. Сразу же после ДТП начальник ГУВД области Михаил Бородин поручил провести по данному факту объективную служебную проверку. Материалы по дорожной аварии направлены в СУ ССКП РФ по Свердловской области для принятия процессуального решения.