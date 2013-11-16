В декабре Нижний Тагил станет очень милосердным

Дни милосердия в городе пройдут уже в 18-й раз, план мероприятий уже утвержден постановлением администрации города. Все культурно-массовые мероприятия будут проведены на льготной и благотворительной основе, это значит, что у Дням милосердия нужны спонсоры, и чем больше инициатива города получит поддержку у горожан, тем больше в итоге можно будет сделать.