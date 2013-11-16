В декабре Нижний Тагил станет очень милосердным
С 1 по 22 декабря в нашем городе пройдут уже ставшие традиционными Дни милосердия. За это время представители органов власти и общественных организаций посетят 5 детских стационаров, будут изготовлены подарки для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья, будет оказана помощь одиноким пожилым людям, а в социальных учреждения появятся снежные городки.
Дни милосердия в городе пройдут уже в 18-й раз, план мероприятий уже утвержден постановлением администрации города. Все культурно-массовые мероприятия будут проведены на льготной и благотворительной основе, это значит, что у Дням милосердия нужны спонсоры, и чем больше инициатива города получит поддержку у горожан, тем больше в итоге можно будет сделать.
Добавим, 5 декабря пройдет традиционная акция «10 000 добрых дел в один день». В ней примут участие 19 ссузов, четыре вуза, а также школы, общественные и религиозные организации, предприятия. По мнению оргкомитета, тагильчан, желающих оказать помощь тем, кто в ней нуждается, немало. Важно поддержать такие начинания, дать людям возможность принять участие в благотворительных и волонтерских акциях.
Для справки
По данным управления социальных программ и семейной политики администрации города, в Нижнем Тагиле проживают 1703 многодетные семьи, 3588 неполных. Инвалидами являются 1400 детей. Лечебные учреждения города рассчитаны на 396 коек для маленьких пациентов.
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