В Нижнем Тагиле в День ракетных войск и артиллерии наградят самых мужественных, смелых и отважных
19 ноября на Старателе в доме культуры «Салют» пройдет торжественное мероприятие, приуроченное к Дню ракетных войск и артиллерии. В организаторах, конечно, Нижнетагильский институт испытания металлов.
В программе праздника 19 ноября с 16:00 награждение знаками отличия «За заслуги перед Уральским боеприпасным полигоном» работников, внесших вклад в развитие производственной, научной, экономической и хозяйственной сфер предприятия, проявивших мужество, смелость и отвагу в чрезвычайных ситуациях; присуждение званий «Почетный работник ФКП «НТИИМ» отличившимся работникам (пенсионерам) предприятия; награждение победителей ежегодных конкурсов «Лучший рабочий года», «Лучший молодой рабочий года», «Лучший специалист года», «Лучший испытатель года», «Лучший инноватор года», «Лучший конструктор (технолог) года», «Лучший руководитель года среднего звена», «Лучший руководитель года высшего звена», «Лучший молодой специалист года».
Кроме того, на мероприятии ожидается большое число вип-гостей, среди которых министр промышленности и науки Свердловской области Пинаев Владислав Юрьевич, управляющий Горнозаводским управленческим округом Ершов Михаил Павлович, Глава Администрации Нижнего Тагила Носов Сергей Константинович, генеральный директор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Щелоков Владимир Федорович, епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий, заместитель начальника главного управления МЧС России по Свердловской области Шабалин Евгений Константинович, депутат Нижнетагильской городской думы Антонов Владимир Иванович, директор Нижнетагильского технологического института филиала Уральского Федерального университета Пегашкин Владимир Федорович.
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