В Нижнем Тагиле в День ракетных войск и артиллерии наградят самых мужественных, смелых и отважных

В программе праздника 19 ноября с 16:00 награждение знаками отличия «За заслуги перед Уральским боеприпасным полигоном» работников, внесших вклад в развитие производственной, научной, экономической и хозяйственной сфер предприятия, проявивших мужество, смелость и отвагу в чрезвычайных ситуациях; присуждение званий «Почетный работник ФКП «НТИИМ» отличившимся работникам (пенсионерам) предприятия; награждение победителей ежегодных конкурсов «Лучший рабочий года», «Лучший молодой рабочий года», «Лучший специалист года», «Лучший испытатель года», «Лучший инноватор года», «Лучший конструктор (технолог) года», «Лучший руководитель года среднего звена», «Лучший руководитель года высшего звена», «Лучший молодой специалист года».