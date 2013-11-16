Владимир Путин передал Уралвагонзаводу акции пяти компаний

Указ предписывает внести в качестве вклада России в уставный капитал ОАО «НПК «Уралвагонзавод» находящиеся в федеральной собственности акции открытых акционерных обществ «в порядке оплаты размещаемых этим акционерным обществом дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала».