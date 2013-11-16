Владимир Путин передал Уралвагонзаводу акции пяти компаний
16 ноября 2013, 12:05ОбществоЕвгения
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле акций ряда предприятий и институтов «в целях развития кооперационных и корпоративных связей между организациями-производителями специальной железнодорожной техники и электротехнического оборудования, повышения качества выпускаемой продукции». Текст указа размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ предписывает внести в качестве вклада России в уставный капитал ОАО «НПК «Уралвагонзавод» находящиеся в федеральной собственности акции открытых акционерных обществ «в порядке оплаты размещаемых этим акционерным обществом дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала».
В прилагаемом перечне указывается, что ОАО «Уралвагонзавод» передаются 14,9% минус одна акций НИИ двигателей (Москва); 25,77% минус одна акция — Центрального НИИ «Буревестник» (Нижний Новгород); 14,338% минус одна акция — Уральского завода транспортного машиностроения (Екатеринбург); 31,0746% минус одна акция — Завода № 9 (Екатеринбург); 4,7% минус одна акция — Центрального НИИ материалов (Санкт-Петербург).
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей