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15 лет 1,5 млн руб.: житель Арамиля осужден за убийство подростка в результате наезда
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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15 лет 1,5 млн руб.: житель Арамиля осужден за убийство подростка в результате наезда

Сегодня, 13:59ОбществоФото: maxpixel.net
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