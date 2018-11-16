15 лет 1,5 млн руб.: житель Арамиля осужден за убийство подростка в результате наезда

Установлено, что в марте 2018 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в словесный конфликт с двумя подростками 2003 и 2004 годов рождения. В результате этого у мужчины возникла неприязнь к молодым людям.

Через некоторое время, находясь на пассажирском сидении автомобиля, которым управляла его супруга, осужденный заметил идущих по правой обочине дороги подростков, с которыми ранее у него возник конфликт. Подсудимый внезапно схватил руль и повернул машину в сторону несовершеннолетних, скорость движения автомобиля в этот момент составляла около 70 км/ч.

Один из подростков заметил приближающийся автомобиль и успел отпрыгнуть в сторону. Второй получил тяжкие телесные повреждения в результате наезда и скончался в больнице через непродолжительное время.