15 лет 1,5 млн руб.: житель Арамиля осужден за убийство подростка в результате наезда
Житель Арамиля приговорен к 15 годами лишения свободы и 1,5 годам ограничения свободы, а также к выплате 1,5 млн рублей компенсации в пользу матери подростка, который умер в результате преднамеренного наезда автомобилем подсудимого.
Установлено, что в марте 2018 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в словесный конфликт с двумя подростками 2003 и 2004 годов рождения. В результате этого у мужчины возникла неприязнь к молодым людям.
Через некоторое время, находясь на пассажирском сидении автомобиля, которым управляла его супруга, осужденный заметил идущих по правой обочине дороги подростков, с которыми ранее у него возник конфликт. Подсудимый внезапно схватил руль и повернул машину в сторону несовершеннолетних, скорость движения автомобиля в этот момент составляла около 70 км/ч.
Один из подростков заметил приближающийся автомобиль и успел отпрыгнуть в сторону. Второй получил тяжкие телесные повреждения в результате наезда и скончался в больнице через непродолжительное время.
Суд признал мужчину виновным в совершении убийства и покушении на убийство двух лиц. Подсудимый приговорен к 15 годам лишения свободы, 1,5 годам ограничения свободы. Также мужчина должен будет выплатить компенсацию в размере 1,5 млн рублей матери погибшего ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.