Чиновница из Алапаевска заплатит 660 тысяч за продажу служебной квартиры

В 2016 году муниципалитетом Алапаевска работнице была предоставлена служебная квартира по ул. Фрунзе. Через год женщина обратилась к и. о. главы города с заявлением на разрешение приватизации квартиры. Администрацией Алапаевска обращение было одобрено. Впоследствии работница МКУ продала квартиру за 660 тысяч рублей.