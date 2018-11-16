Чиновница из Алапаевска заплатит 660 тысяч за продажу служебной квартиры
Сегодня, 19:57ОбществоФото: pixabay.com
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В Алапаевске суд взыскал с работницы МКУ «Дирекция единого заказчика» 660 тысяч рублей за продажу муниципального имущества.
Сюжеты: Алапаевск
В 2016 году муниципалитетом Алапаевска работнице была предоставлена служебная квартира по ул. Фрунзе. Через год женщина обратилась к и. о. главы города с заявлением на разрешение приватизации квартиры. Администрацией Алапаевска обращение было одобрено. Впоследствии работница МКУ продала квартиру за 660 тысяч рублей.
Прокуратора установила, что жилье не было исключено из списка служебного фонда. По решению суда с работницы взыскали стоимость проданной квартиры, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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