Делегация из Магаданской области приехала в Нижний Тагил с целью обмена опытом
Сегодня, 11:59ОбществоФото: pixabay.com
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16 ноября в администрацию Нижнего Тагила приехала делегация из Магаданской области. Цель визита гостей – обмен опытом в сфере образования.
Сюжеты: Нижний Тагил
Встреча руководства Нижнего Тагила с представителями Магаданской области проходит в администрации города. Магаданские специалисты приехали с целью узнать, как настроено образование в Нижнем Тагиле, и обменяться опытом в этой сфере.
Встреча проходит в рамках соглашения, подписанного между главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым и губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.
Специалисты из Колымы пробудут в городе до 20 ноября.
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