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Делегация из Магаданской области приехала в Нижний Тагил с целью обмена опытом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Делегация из Магаданской области приехала в Нижний Тагил с целью обмена опытом

Сегодня, 11:59ОбществоФото: pixabay.com
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