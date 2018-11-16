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Екатеринбург первым в России присоединится к Парижской декларации по борьбе со СПИДом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Needle white tube tool equipment medicine 1006538 pxhere.com

Екатеринбург первым в России присоединится к Парижской декларации по борьбе со СПИДом

Сегодня, 20:45ОбществоФото: pxhere.com
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