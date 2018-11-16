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Фестиваль для абитуриентов устроит в Нижнем Тагиле Сибирский федеральный университет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Фестиваль для абитуриентов устроит в Нижнем Тагиле Сибирский федеральный университет

Вчера, 12:00ОбществоФото: ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
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