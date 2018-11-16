Фестиваль для абитуриентов устроит в Нижнем Тагиле Сибирский федеральный университет

Студенты и преподаватели крупнейшего за Уралом вуза расскажут гостям о востребованных направлениях подготовки и профессиях в формате увлекательных лекций, посвященных астрономии, экологии, биологии и инженерным дисциплинам. Школьники смогут поучаствовать в конкурсах и викторинах, обменяв полученную в них фестивальную валюту «СФУнтики» на ценные призы.

Юным тагильчанам и их родителям презентуют профильные институты и образовательные программы СФУ, подскажут, как эффективно подготовиться к вступительным экзаменам и какой будет приемная кампания 2019 года.

Фестиваль – это не только программа образовательных лекций и мастер-классов, но и возможность определиться с будущей профессией, выбрав для себя одно из направлений обучения. Мы предлагаем более 180 программ бакалавриата и столько же магистратуры, которые относятся более чем к 70 укрупненным направлениям подготовки. В свое время на базе СФУ были объединены пять университетов, поэтому нынешняя структура из 20 институтов охватывает практически весь спектр направлений,отметил руководитель департамента довузовской подготовки и нового набора СФУ Андрей Лученков.