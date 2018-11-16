Сколько времени вы тратите на контроль выполнения поручений и мониторинг удовлетворенности клиентов?

Сколько ресурсов съедает ручное управление сотрудниками?

Сколько сил уделяете стратегии развития своего бизнеса?

Хватит зарываться в рутине и пускать все планы под откос! Узнайте о проверенных инструментах для развития бизнеса на бесплатном семинаре «Как запустить продажи на полную мощность? 7 правил сохранения клиентов»

Фото: ООО «Субконто Урал»

Всего за 4 часа вы узнаете 7 методик повышения эффективности:

Почему эффективный менеджмент начинается с интернет-технологий?

Что делать, когда у сотрудников короткая память?

Как за 10 минут создать единый канал общения с клиентами?

Как самостоятельно настроить CRM и минимизировать ошибки в обслуживании клиентов?

Почему для роста прибыли отделу продаж не нужны новые сотрудники?

Как создать эффективную систему повышения квалификации персонала?

Как объединить компанию и прощупать ее пульс?

Семинар пройдет 29 ноября 2018 г. в отеле «Демидов Плаза» по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова 11.

Мы приглашаем владельцев бизнеса, директоров по развитию, IT–директоров, руководителей отделов продаж и HR-специалистов.

Семинар будет полезен, если вы:

Устали от рутинной работы.

Готовы к технологическим переменам.

Хотите автоматизировать рабочие процессы.

Желаете занять лидирующие позиции на рынке.

Устали догонять конкурентов.

Своим опытом поделятся ведущие специалисты компании «Субконто». Мы преодолели проблемы командной работы в своей собственной компании и помогли пройти этот путь еще 32 клиентам.

Участие бесплатное, но количество мест ограничено.

После семинара:

Вы поймете, как в кратчайшие сроки начать использовать современные технологии.

Вы сможете оценить свой бизнес со стороны, выявить систематические ошибки в управлении и исправить их.

Вы познакомитесь с новыми партнерами и клиентами.