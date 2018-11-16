Как запустить продажи на полную мощность? 7 правил сохранения клиентов
Узнайте на бесплатном семинаре:
- Сколько времени вы тратите на контроль выполнения поручений и мониторинг удовлетворенности клиентов?
- Сколько ресурсов съедает ручное управление сотрудниками?
- Сколько сил уделяете стратегии развития своего бизнеса?
Хватит зарываться в рутине и пускать все планы под откос! Узнайте о проверенных инструментах для развития бизнеса на бесплатном семинаре «Как запустить продажи на полную мощность? 7 правил сохранения клиентов»
Всего за 4 часа вы узнаете 7 методик повышения эффективности:
- Почему эффективный менеджмент начинается с интернет-технологий?
- Что делать, когда у сотрудников короткая память?
- Как за 10 минут создать единый канал общения с клиентами?
- Как самостоятельно настроить CRM и минимизировать ошибки в обслуживании клиентов?
- Почему для роста прибыли отделу продаж не нужны новые сотрудники?
- Как создать эффективную систему повышения квалификации персонала?
- Как объединить компанию и прощупать ее пульс?
Семинар пройдет 29 ноября 2018 г. в отеле «Демидов Плаза» по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова 11.
Мы приглашаем владельцев бизнеса, директоров по развитию, IT–директоров, руководителей отделов продаж и HR-специалистов.
Семинар будет полезен, если вы:
- Устали от рутинной работы.
- Готовы к технологическим переменам.
- Хотите автоматизировать рабочие процессы.
- Желаете занять лидирующие позиции на рынке.
- Устали догонять конкурентов.
Своим опытом поделятся ведущие специалисты компании «Субконто». Мы преодолели проблемы командной работы в своей собственной компании и помогли пройти этот путь еще 32 клиентам.
Участие бесплатное, но количество мест ограничено.
После семинара:
- Вы поймете, как в кратчайшие сроки начать использовать современные технологии.
- Вы сможете оценить свой бизнес со стороны, выявить систематические ошибки в управлении и исправить их.
- Вы познакомитесь с новыми партнерами и клиентами.
На возникшие у вас вопросы по мероприятию ответят специалисты компании «Субконто» по телефонам +7(3435) 963-666 и 341-666 или электронной почте sales@1c-nt.ru