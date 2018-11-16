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Конкурсы, выставки и спектакли: Год театра стартует в Нижнем Тагиле 13 декабря
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Конкурсы, выставки и спектакли: Год театра стартует в Нижнем Тагиле 13 декабря

Сегодня, 09:54ОбществоФото: pixabay.com
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