Конкурсы, выставки и спектакли: Год театра стартует в Нижнем Тагиле 13 декабря

Жителей города в течение года ждет насыщенная программа, посвященная театральному искусству – выставки, конкурсы и спектакли.

В музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» откроется выставка о том, как развивалась театральная жизнь в Нижнем Тагиле с 18 века до наших дней. Экспозиция будет размещена сразу в нескольких залах.

В музее изобразительных искусств запланирована выставка работ художников-декораторов и выставка о Театре кукол. В 2019 году он отметит 75-летний юбилей. В связи с этим в феврале коллектив театра представит зрителям горожанам проект «Куклы в городе».