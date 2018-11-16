Конкурсы, выставки и спектакли: Год театра стартует в Нижнем Тагиле 13 декабря
13 декабря во всех муниципалитетах Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле, пройдет церемония открытия Года театра.
Жителей города в течение года ждет насыщенная программа, посвященная театральному искусству – выставки, конкурсы и спектакли.
В музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» откроется выставка о том, как развивалась театральная жизнь в Нижнем Тагиле с 18 века до наших дней. Экспозиция будет размещена сразу в нескольких залах.
В музее изобразительных искусств запланирована выставка работ художников-декораторов и выставка о Театре кукол. В 2019 году он отметит 75-летний юбилей. В связи с этим в феврале коллектив театра представит зрителям горожанам проект «Куклы в городе».
Артисты Нижнетагильской филармонии совместно с труппой Нижнетагильского драматического театра представят музыкальную постановку «Директор театра» по мотивам одноактной оперы Вольфганга Амадея Моцарта, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.