Мэрия Нижнего Тагила ищет человека на должность главного архитектора

Желающий стать главным архитектором должен иметь высшее образование по специальностям «Архитектура и строительство», «Экономика и управление» или «Металлургия, машиностроение и материалообработка».

При этом бакалавры занять вакантную должность не могут, так как она открыта только для специалистов и магистрантов. Опыт работы муниципальным служащим или по специальности должен быть не менее 2 лет. Выпускники-отличники могут попробовать свою кандидатуру спустя 1 год работы.