Мэрия Нижнего Тагила ищет человека на должность главного архитектора
Сегодня, 08:00ОбществоФото: pxhere.com
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Администрация Нижнего Тагила ищет в свой штат главного архитектора и начальника отдела градостроительного планирования управления архитектуры. Срок подачи документов – до 4 декабря.
Сюжеты: Нижний Тагил
Желающий стать главным архитектором должен иметь высшее образование по специальностям «Архитектура и строительство», «Экономика и управление» или «Металлургия, машиностроение и материалообработка».
При этом бакалавры занять вакантную должность не могут, так как она открыта только для специалистов и магистрантов. Опыт работы муниципальным служащим или по специальности должен быть не менее 2 лет. Выпускники-отличники могут попробовать свою кандидатуру спустя 1 год работы.
Требования для начальника отдела градостроительного планирования мягче - наличие высшего образования по специальностям «Юриспруденция» или «Архитектура и строительство». Опыт работы не требуется, сообщают «Все новости».
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