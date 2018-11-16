Министр Цветков не посетил женскую консультацию на Вагонке в Нижнем Тагиле
16 ноября министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков не приехал в женскую консультацию в Дзержинском районе. На сегодняшний день женское отделение готовится к окончательному переезду в районную поликлинику на улице Окунева, 30.
В рамках визита в Нижний Тагил и посещения медицинских учреждений министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков должен был посетить поликлинику на Вагонке на улице Окунева, 30. Однако чиновник туда не приехал и после совещания в администрации города отправился на торжественное мероприятие в честь 85-летия ЦГБ №1.
В поликлинике Цветков должен был осмотреть отделение женской консультации, которое находится в стадии переезда из аварийного здания на улице Коминтерна.
Окончательный переезд туда и открытие отремонтированного женского отделения предварительно планировались на 16 ноября, но в связи с тем, что затянулись поставки оборудования, прием тагильчанок пока ведется в старом здании.
При этом интернет-запись через сайт регистратура96.ru временно отменена, и записаться на прием к гинекологу можно только позвонив в регистратуру самой поликлиники.