Министр Цветков не посетил женскую консультацию на Вагонке в Нижнем Тагиле

В рамках визита в Нижний Тагил и посещения медицинских учреждений министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков должен был посетить поликлинику на Вагонке на улице Окунева, 30. Однако чиновник туда не приехал и после совещания в администрации города отправился на торжественное мероприятие в честь 85-летия ЦГБ №1.

В поликлинике Цветков должен был осмотреть отделение женской консультации, которое находится в стадии переезда из аварийного здания на улице Коминтерна.

Окончательный переезд туда и открытие отремонтированного женского отделения предварительно планировались на 16 ноября, но в связи с тем, что затянулись поставки оборудования, прием тагильчанок пока ведется в старом здании.